Portugal bate Bélgica na estreia no Europen Trophy 2022/23 feminino de râguebi

Em dezembro, numa primeira edição experimental do Trophy, Portugal tinha derrotado a Bélgica, no Jamor, por 10-8, naquele que foi o primeiro encontro oficial de sempre disputado por uma seleção feminina portuguesa.

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu este sábado a Bélgica por 71-5, em Bruxelas, no primeiro encontro do European Trophy 2022/23, segundo escalão europeu da modalidade.

As lobas já venciam por 35-0 ao intervalo, no Estádio Nelson Mandela, e acabaram por somar um total de 11 ensaios, contra apenas um das belgas, resultado que coloca Portugal na liderança do "Trophy", com os mesmos cinco pontos da Finlândia, que venceu a Alemanha por 43-5.

Portugal disputa o European Trophy 2022/23 com a Bélgica, a Alemanha, a Finlândia e a República Checa. O vencedor da competição, disputada a uma só volta, deverá subir ao Championship, principal escalão europeu da modalidade.

Após o triunfo sobre as belgas, a seleção portuguesa recebe as finlandesas e as checas, a 4 de fevereiro e 4 de março, respetivamente, e visita a Alemanha em data ainda por definir pela Rugby Europe.