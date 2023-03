Portugal avança para Europeu de equipas de ténis de mesa em segundo lugar

Tiago Abiodun, de apenas 15 anos, conseguiu o único ponto para a Seleção Nacional, ao impor-se a Artur Grela, de 23 anos, número 398 do ranking mundial, por 3-1, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-7 e 11-6.

A Seleção Nacional de ténis de mesa perdeu esta quarta-feira com a Polónia, por 3-1, terminando o Grupo A2 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de equipas de 2023 no segundo lugar.

Tiago Abiodun, de apenas 15 anos, conseguiu o único ponto para Portugal, ao impor-se a Artur Grela, de 23 anos, número 398 do ranking mundial, por 3-1, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-7 e 11-6.

No Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, Tiago Li perdeu para Milosz Redzimski (283.º) por 2-3 (11-9, 5-11, 7-11, 11-8 e 5-11), o mesmo resultado com que Gonçalo Gomes cedeu ante Maciej Kubik (11-4, 7-11, 7-11, 11-9 e 12-14).

No último desafio, Diogo Silva foi derrotado por Maciej Kubik, por 1-3 (8-11, 7-11, 11-8 e 8-11).

"Foi importante dar experiência a estes jovens. Apostámos neles com a convicção do trabalho que estávamos a fazer no ténis de mesa português, na esperança de que todos possam evoluir para boas carreiras internacionais", disse à Lusa o selecionador nacional, Ricardo Oliveira, que no Europeu de equipas espera poder contar com a equipa "na melhor forma para obter um bom resultado".

Portugal já estava apurado para o Europeu que se realiza em Malmö, na Suécia, de 10 a 17 de setembro, avançando em segundo lugar do Grupo A2, atrás da Dinamarca.

Leia também Extra O carro elétrico mais barato na Europa vai custar 9000 euros O preço continua a afastar os consumidores dos automóveis elétricos, mas a chinesa BYD quer mudar isso com o seu citadino