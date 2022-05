Portugal apurado para quatro finais A na Taça do Mundo de canoagem

Prova decorre em Racice, na República Checa.

A seleção portuguesa apurou-se esta sexta-feira para quatro finais A no arranque da Taça do Mundo de Racice, República Checa, a primeira etapa de 2022 deste circuito de canoagem de velocidade.

Com nove atletas em prova, o multimedalhado olímpico Fernando Pimenta arrancou a temporada com um primeiro lugar na eliminatória, venceu também a segunda semifinal e disputa sábado a final A de K1 1.000 metros.

João Duarte estreou-se também na distância de Pimenta, mas apenas conseguiu o apuramento para a final C.

Juntos, a dupla conseguiu apurar-se para a final A do K2 1.000 metros, com o terceiro lugar na eliminatória, e disputarão as medalhas no domingo.

No sábado de manhã, Teresa Portela, única feminina lusa em prova, vai disputar a final A de K1 500 metros, após apurar-se com o segundo lugar na primeira meia-final, e também a de K1 200, já de tarde.

Em estreia, o K4 500 metros de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e Kevin Santos conseguiu o segundo lugar nas eliminatórias e, depois, o quarto nas "meias", apurando-se para a final B, na manhã de sábado.

No C2 500 metros, Bruno Afonso e Marco Apura acabaram no oitavo lugar a semi-final, voltando às águas em Racice no sábado, para competir nos 1.000 metros.

No segundo dia de prova na cidade checa, Portugal terá ainda duas embarcações a disputar acesso à final de K2 500 metros: João Ribeiro e Messias Baptista, numa delas, e Emanuel Silva e Kevin Santos, noutra.