Portugal acolhe em setembro maior travessia de águas abertas de sempre

A travessia, a mais longa de sempre a ser realizada em Portugal, está agendada para 23 de setembro, e terá início na Doca de Belém, em Lisboa, e fim na Praia dos Pescadores, em Cascais

Portugal vai acolher, pela primeira vez, uma etapa do circuito de ultramaratonas de natação em águas abertas organizado pela World Open Water Swimming Association (WOWSA), com uma travessia de 20 quilómetros entre Lisboa e Cascais, anunciou esta quarta-feira a organização.

A travessia, a mais longa de sempre a ser realizada em Portugal, está agendada para 23 de setembro, e terá início na Doca de Belém, em Lisboa, e fim na Praia dos Pescadores, em Cascais.

Além da prova, que integra o circuito das Ultra Marathon Swim Series, vai realizar-se, no mesmo dia, uma maratona aquática de 10 quilómetros, com partida na Praia da Torre, em Oeiras, e chegada à Praia dos Pescadores, em Cascais.

As duas provas integram a 11ª edição do LIDL Swim Challenge, um evento que no dia 24 terá quatro competições de águas abertas com distâncias mais acessíveis.

Leia também Internacional Ibrahimovic: "Estava a jantar e disse à equipa: 'Vocês devem pensar que sou estúpido..." Declarações de Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan e que aos 41 anos foi chamado pela Suécia, em antevisão aos jogos com a Bélgica e Azerbaijão, relativos às duas primeiras jornadas da qualificação para o Euro'2024.

No comunicado esta quarta divulgado, Jorge Paulo Pereira, da 3Iron Sports, organizadora do evento, assume que o convite para organizar uma das provas "mais desafiantes do mundo" é "um reconhecimento internacional", acrescentando: "A natação de águas abertas no nosso país tem uma forte tradição, pelo que desejamos reabilitar grandes feitos do passado e assim inspirar novos nadadores. Será uma festa da natação em que esperamos recordes de participação internacional".