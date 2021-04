Portugal a desconfinar: treinar sozinho não puxava carroça

O regresso dos treinos em grupo veio dar um novo alento aos corredores amadores.

A corrida é um desporto individual e a pandemia tornou-a mais solitária do que nunca. Até segunda-feira.

A 14.ª prorrogação do estado de emergência permitiu a corrida em grupo até um máximo de quatro elementos. Numa emissão especial sobre "Portugal a desconfinar", O JOGO equipou-se e juntou-se a três corredores. Ana Barbosa, maratonista e psiquiatra, ficou infetada com a covid-19 e contou-nos em direto pelo que passou: "Senti muita dificuldade nos treinos iniciais, com uma fraqueza enorme. Cheguei a desmaiar no final do primeiro treino (...). Há um ano que não vou à Foz, tenho saudades do meu grupo de Corrida, os Invicta Runners".

Eduardo Pinto, comercial e entusiasta dos trails, falou com tristeza do divórcio forçado com dois grupos de treino e olha para o futuro: "Acho que podemos assistir ao regresso dos trail mais rápido do que as provas de estrada".

Mas a pandemia trouxe outros exemplos em contracorrente como o da Ana Freitas: "Ia ao ginásio uma ou duas vezes por semana. Confinada, procurei na corrida o escape mental que me faltava. Hoje não dispenso: treino três vezes por semana, faça chuva ou faça sol".

Portugal a desconfinar: Os títulos da Global Media Group - O JOGO, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo - transmitiram, em conjunto, testemunhos e reportagens sobre abertura de nova fase no desconfinamento de Portugal. Fomos à procura de exemplos desportivos.