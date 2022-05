Portimão Arena acolhe Taça do Mundo de ginástica rítmica 

Oito portuguesas entre a elite mundial numa competição que decorre de amanhã a domingo e junta três atletas olímpicas

A presença das olímpicas Kita Sumire (Japão), Fanni Pigniczki (Hungria) e Evita Grisneka (Estados Unidos) na Taça do Mundo de ginástica rítmica "adoça" ainda mais o interesse e entusiasmo em redor da competição, que durante três dias, de amanhã a domingo, se desenrola no Portimão Arena. Ao todo, serão 187 ginastas, 44 nos exercícios individuais e as restantes nos dez conjuntos em ação, representando 25 países, números que agradam sobremaneira à organização, a cargo da Federação de Ginástica de Portugal e da Câmara Municipal de Portimão, a cidade que recebe, mais uma vez (14.ª edição), a elite da modalidade.

As representantes nacionais são oito: Rita Araújo e Joana Pinheiro, ambas do Ginásio Clube Português, em seniores individuais, e Felícia Oprea, Margarida Ferreira, Bruna Simões, Clara Melo, Clara Paiva e Beatriz Freitas, no conjunto. Na opinião de Andreia Sanches, diretora técnica da federação, "estamos a retomar o trabalho nesta vertente dos conjuntos e as atletas não têm muita experiência, até porque se trata da primeira competição internacional delas, mas tenho a certeza que vão dar o melhor".

Com a saída da Rússia e da Bielorrússia, pelos motivos conhecidos, "há uma abertura grande na luta pelas medalhas, seja individual ou em conjuntos, o que torna ainda mais renhida e atraente o torneio", sublinha Andreia Sanches, apontando Israel, México, Finlândia e Brasil como candidatos aos lugares do pódio. A Ucrânia também não marca presença e esse é um lamento comum aos organizadores.

A entrada para os três dias de competição é gratuita, o que leva Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, a convidar a população do concelho a comparecer no Portimão Arena, um multiusos que vai estrear uma iluminação led, orçada em 170 mil euros. "Espero que a prova seja acarinhada, porque é de excelência e reveste-se de uma beleza e graciosidade ímpares", adiantou a edil, revelando que o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, vai marcar presença nas finais e encerramento, a realizar no domingo.

Ao mesmo tempo que as ginastas lusas efetuavam mais um treino no palco principal, Teresa Loureiro, diretora executiva, e Catarina Leandro, vice-presidente da federação, sublinharam que este é "mais um momento importante no desenvolvimento da ginástica rítmica portuguesa", sobretudo agora, após dois anos de paragem devido à pandemia. A sintonia entre a entidade federativa e o município portimonense, de resto, comporta já "laços afetivos".

Um destaque, ainda, para a presença da israelita Linoy Ashram, que foi campeã olímpica e agora é treinadora. A selecionadora portuguesa é a búlgara Danila Vasileva, enquanto Sandra Nunes é a responsável pelos conjuntos. A Taça do Mundo de Portimão - segunda etapa do circuito, depois de Pamplona - arranca amanhã, pelas 11 horas, com os exercícios de arco e bola.