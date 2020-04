Portimão acolhe Campeonato do Mundo de karting em novembro

O Kartódromo Internacional do Algarve integra o complexo do Autódromo Internacional do Algarve, inaugurado em novembro de 2008.

O Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher em novembro o Campeonato do Mundo de karting da Federação Internacional do Automóvel (FIA), prova inicialmente prevista para o Brasil, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

"O Campeonato do Mundo FIA de karting para as categorias OK e OK Júnior estava previsto acontecer no Brasil, no entanto, com a atual situação da pandemia covid-19, foi necessário encontrar um novo destino", explicou a FPAK numa nota publicada nas redes sociais.

A nota acrescenta: "A FPAK, em conjunto com o Kartódromo Internacional do Algarve e o AIA Motor Clube, manifestaram à FIA a sua disponibilidade para a organização do evento de 05 a 08 de novembro. A proposta foi do agrado de todos e o acordo foi celebrado."

O Kartódromo Internacional do Algarve integra o complexo do Autódromo Internacional do Algarve, inaugurado em novembro de 2008.