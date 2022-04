Portalegre será novamente palco de uma edição dos Jogos do Alto Alentejo

Iniciativa, que envolve 14 de 15 municípios do distrito alentejano e milhares de participantes, pretende fomentar "a atividade desportiva e o convívio" e "proximidade" intermunicipal

A 20ª. edição dos Jogos do Alto Alentejo vai decorrer, a partir do próximo sábado, em diversos concelhos do distrito de Portalegre, com "quatro a cinco mil participantes" de cerca de 30 modalidades desportivas, foi esta quarr divulgado.

Após dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) volta a promover a iniciativa, que envolve 14 dos 15 municípios que compõem o distrito de Portalegre.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a CIMAA indica que a cerimónia de abertura dos jogos está agendada para as 15:00 de sábado, no Centro de Congressos da Câmara de Portalegre.

Nesta edição dos jogos, participam os municípios de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel, à exceção do de Monforte.

As atividades, espalhadas pelos vários municípios, encerram no dia 1 de outubro. Para a CIMAA, os Jogos do Alto Alentejo são "um dos mais importantes projetos transversais" que promove e têm como objetivo fomentar "a atividade desportiva e o convívio" no distrito de Portalegre.

Citado no comunicado, o presidente da CIMAA, Hugo Hilário, defende que o desporto é "fundamental" para a manutenção da saúde física e mental, mas também porque pode "gerar importantes momentos de confraternização, de aproximação de gerações, de aprofundamento do espírito solidário e de comunidade".

Além destes aspetos, o presidente da CIMAA considera ainda que o desporto e em particular estes jogos criam uma "maior proximidade" entre os vários municípios.