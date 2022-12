Polo aquático: seleção feminina sub-23 vence torneio em Espanha

Redação com Lusa

Bateu a equipa da casa por 9-5 na final.

A seleção portuguesa sub-23 feminina de polo aquático venceu o torneio Memorial Fernando Malecho em Pontevedra, Espanha, batendo a equipa da casa por 9-5 na final decisiva.

A equipa das quinas sai do torneio somando por vitórias todos os jogos disputados, depois de vencer, antes, o Askarsta por 11-10 e o Ourense por 19-8, tendo como principal destaque Beatriz Pereira, que na final apontou quatro dos nove golos lusos.

Em masculinos, o Paredes e o Povoense representaram Portugal no torneio galego, com o Povoense a acabar em segundo lugar e os paredenses no quarto.