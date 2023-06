Polo aquático: Portugal perde com Grã-Bretanha na corrida ao Europeu feminino

A seleção portuguesa feminina de polo aquático perdeu este sábado por 14-12 com a Grã-Bretanha, em jogo da segunda jornada do Grupo D de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, disputado em Rio Maior.

Carolina Fernandes foi a melhor marcadora do encontro, com cinco golos, enquanto Beatriz Pereira (quatro), Maria Machado (dois) e Maria Ferreira (um) marcaram os restantes tentos da equipa das quinas, que perdeu com os parciais de 1-2, 3-3, 5-6 e 3-3.

Portugal, que goleou na estreia a Finlândia, por 28-4, defronta no domingo a Alemanha, com a qual está empatada na classificação, ambas com três pontos, enquanto a líder Grã-Bretanha (seis pontos e já qualificada) e as finlandesas (ainda em branco) também medem forças na terceira e última ronda.