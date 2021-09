Polícia abateu homem durante prova de surf nos Estados Unidos

De acordo com o site TMZ, o homem estava armado e ignorou ordens da polícia na Califórnia.

Um homem foi morto a tiros pela polícia da Califórnia no último sábado durante o US Open de surf, prova do campeonato mais importante do mundo da modalidade. O caso aconteceu em Huntington Beach, onde um homem supostamente armado terá ignorado as ordens policiais para entregar o revólver.

De acordo com o portal TMZ, "era um homem que transportava uma arma e que ignorou várias ordens policiais. A polícia atirou contra homem, que morreu na areia da praia enquanto os surfistas disputavam a competição no mar."

A WSL, organizadora do US Open, emitiu um comunicado após o incidente, confirmando o sucedido e garantindo que todos "os atletas e funcionários" não correram perigo. O mesmo comunicado garantiu que se tratou de "um incidente isolado e que não há ameaça contínua". O caso está sob investigação pela polícia de Huntington Beach.