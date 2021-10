Poissy vence Europeu de clubes de triatlo por estafetas mistas, Oeiras campeão júnior

A equipa do Poissy venceu a corrida, com um tempo de 1:23.08 horas.

Os franceses do Poissy venceram este domingo o Campeonato Europeu de clubes de triatlo por estafetas mistas, em Alhandra, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, enquanto a Outsystemas Olímpico de Oeiras venceu a prova júnior pela segunda vez seguida.

A equipa do Poissy venceu a corrida, com um tempo de 1:23.08 horas, batendo os compatriotas do Metz, segundos classificados, por 23 segundos. Os alemães do Darmstadt ficaram com o bronze.

Pela terceira vez seguida em Portugal, o Europeu contou com duas equipas portuguesas de elites, o Outsystems Olímpico de Oeiras, no nono lugar final, e o Sporting, 11.º e penúltimo.

Entre as ausências conta-se a do Benfica, campeão em 2017 e "vice" desde então, em 2018, 2019 e 2020.

Na prova júnior, a formação de Oeiras revalidou o título, batendo o Metz, de França, e o Diablillos de Rivas, de Espanha, respetivamente segundo e terceiros classificados. O Benfica foi quarto e o Alhandra foi sexto.