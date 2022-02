Pista das Penhas da Saúde acolhe primeiro torneio de hóquei no gelo em Portugal

No torneio estão presentes os Luso Linx, os Vikings Ice Hockey, formação da Sertã, que também pratica hóquei em patins em linha, e duas novas equipas: o Clube Nacional de Montanhismo e o Sport Tortosendo e Benfica.

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) promove, sábado e domingo, na pista de gelo das Penhas da Saúde, na Covilhã, o primeiro torneio no país de hóquei no gelo, com a presença de quatro equipas.

A prova, disputada na Serra da Estrela Ice Arena, em funcionamento desde dezembro, realiza-se entre as 10:00 e as 17:00 de sábado e no domingo a competição tem início às 7:00 e a final está prevista para as 16:00.

No torneio estão presentes os Luso Linx, os Vikings Ice Hockey, formação da Sertã, que também pratica hóquei em patins em linha, e duas novas equipas: o Clube Nacional de Montanhismo e o Sport Tortosendo e Benfica.

Segundo João Fidalgo, diretor da FDIP, o torneio realiza-se na versão quatro contra quatro, formato adequado ao recinto, com metade do tamanho de um rinque oficial, e estão inscritos 25 atletas, além dos 19 da formação que vão fazer uma demonstração.

"Este é o primeiro ensaio daquilo que queremos fazer no futuro. Este primeiro torneio vai servir de rampa de lançamento para o futuro Campeonato Nacional de Hóquei no Gelo, ao que tudo indica, no próximo ano", informou, em declarações à agência Lusa, João Fidalgo.

O dirigente federativo realçou que no torneio já se vai refletir a existência da academia de hóquei no gelo, onde aos domingos de manhã se ensina a modalidade, em aulas orientadas por Jim Aldred, treinador e ex-jogador profissional.

De acordo com João Fidalgo, há pessoas que jogavam fora do país e se encontram agora em Portugal, outros oriundos das rodas, que têm treinado na Ice Arena, mas também surgiram praticantes que estão a dar os primeiros passos no hóquei no gelo porque "passaram a ter a oportunidade de jogar e apareceram jogadores, que se foram juntando e criaram novas equipas".

"Com este torneio, queremos desenvolver a modalidade e também testar as nossas capacidades de organização, porque é uma modalidade nova, em que a federação está a fazer uma grande aposta, e tem de ganhar alguma capacidade organizativa", realçou o diretor da FDIP, à Lusa.

João Fidalgo adiantou estarem a receber contactos de pessoas com interesse "em aderir à modalidade", o que o leva a antecipar que "num futuro breve poderá haver mais do que as atuais quatro equipas e avançar com o Campeonato Nacional".

Para março, entre os dias 25 e 27, a FDIP tem agendado o primeiro torneio internacional de hóquei no gelo em Portugal, também na pista da Serra da Estrela.

Para o futuro, a federação tem a ambição de ter uma pista de gelo no país com as medidas oficiais.