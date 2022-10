Piscina da Constituição recebe Congress Aqua Exercise e há atividades gratuitas no Porto, Gaia e Matosinhos

Evento vai promover a formação dos profissionais de atividades aquáticas em Portugal, com nomes de Japão, Austrália, Argentina, Espanha e Bielorrússia.

A Piscina Municipal da Constituição recebe esta sexta-feira e sábado o Congress Aqua Exercise, organizado pela Portugal Aquatraining, a única entidade formadora portuguesa certificada pela Internacional Aquatic Acadamy.

O evento é composto por palestras, workshops e masterclasses, abrangendo, além do Porto, também Vila Nova de Gaia e Matosinhos. À margem do congresso, há atividades aquáticas gratuitas para a população nos três municípios (sexta-feira em Gaia, sábado no Porto, domingo novamente em Gaia e em Matosinhos).

"Primeiro, queremos contribuir para a formação dos profissionais de atividades aquáticas em Portugal, e para isso vamos trazer aquatrainers do Japão, Austrália, Argentina, Espanha e Bielorrússia, precisamente porque acreditamos que só aprendemos com os melhores. Segundo, para consciencializarmos a população para os benefícios do aquafitness e dos treinos dentro de água, vamos organizar o Aqualife, em piscinas das 3 cidades", resume o CEO e fundador da Portugal Aquatraining, Francisco Estevão.