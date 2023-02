Pimenta, Dongmo e Ronaldo nos destaques de mais uma Gala do Desporto

Canoísta e lançadora do peso foram distinguidos como atletas do ano.

O canoísta Fernando Pimenta e a lançadora do peso Auriol Dongmo foram distinguidos como atletas do ano de 2022 na 26.ª edição da Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

Fernando Pimenta, que se sagrou campeão do mundo em K1 maratona short race e K2 maratona e campeão europeu em K1 5.000 metros, superiorizou-se a Pedro Pichardo (triplo salto), Neemias Queta (basquetebol), Zicky Té (futsal) e Gustavo Ribeiro (skate).

"É o prémio da resiliência para mim. São mais de 10 anos em que estou nomeado e, este ano, consegui vencer, ao lado de grandes nomes do nosso desporto. É um grande orgulho, agradeço a todos que me incentivam e apoiam no dia a dia e apelo a todas as entidades que nos apoiem", sublinhou o canoísta do Benfica em vídeo, diretamente da Colômbia.

Já a sportinguista Auriol Dongmo, que também não marcou presença no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, em Lisboa, venceu depois de um ano em que foi campeã do mundo em pista coberta e medalha de prata nos Europeus, no lançamento do peso, perante as finalistas Teresa Portela (canoagem), Maria Martins (ciclismo), Joana Santos (judo) e Marta Paço (surf).

Nesta edição da Gala do Desporto, não houve nenhuma modalidade a arrebatar mais do que um galardão, mas Jorge Braz repetiu a distinção do último ano, na categoria de treinador do ano, após levar a seleção de futsal à conquista do bicampeonato europeu.

"É muito especial receber, pela segunda vez, este prémio. Partilho com os treinadores fantásticos que estavam nomeados e que representam a excelência do processo de treino e competição em Portugal, com a Federação Portuguesa de Futebol e sobretudo com a minha equipa técnica. Dedico-o à minha esposa e filha", expressou o treinador.

Jorge Braz bateu a concorrência de Jorge Fundora (atletismo), Hélio Lucas (canoagem), Gabriel Mendes (ciclismo) e Abel Ferreira (futebol), enquanto o nadador Diogo Ribeiro, campeão mundial de juniores em 50 metros livres, 50 e 100 metros mariposa, levou a melhor sobre Francisco Costa (andebol), Beatriz Fernandes (canoagem), Nuno Mendes (futebol) e Fábia Conceição (judo) na categoria que premeia a jovem promessa do ano.

"Agradeço este prémio. Não é só meu, mas de todos os meus colegas que treinam no dia a dia comigo, os meus treinadores e todo o "staff"", disse o nadador do Benfica, que lamentou ainda a ausência do seu colega Vicente Pereira na categoria para o desporto adaptado.

Já a equipa sénior de trampolim masculino, campeã mundial e vice-campeã da Europa, arrebatou a melhor equipa, à frente das seleções sub-20 masculina de andebol, futsal feminino de desporto universitário e futsal masculino e ainda dos juniores do Benfica.

"Quero agradecer a todos por reconhecerem um desporto talvez desconhecido, como os trampolins, mas mostra que Portugal não é feito só de um desporto, mas de vários desportos", sublinhou o ginasta Diogo Abreu, porta-voz da equipa no discurso oficial.

Este ano, o desporto adaptado teve direito a galardão, a premiar a seleção de andebol em cadeira de rodas, campeã europeia e mundial, contra Miguel Monteiro (atletismo), Norberto Mourão (canoagem), Hugo Passos (lutas amadoras) e Camilo Abdula (surf).

O prémio Alto Prestígio da CDP foi entregue ao futebolista Cristiano Ronaldo, que, em vídeo gravado, manifestou orgulho em receber o galardão, recebido por José Couceiro, da Federação Portuguesa de Futebol: "Trabalho sempre com o intuito de ser o melhor e estes prémios coletivos e individuais incentivam-me a trabalhar e ser ainda melhor".

Nos discursos oficiais, o presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, apelou a uma maior ação e apoio do Estado para o tecido desportivo português, que mereceu resposta do secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, no evento.

"O desporto reivindica mais apoio. Subscrevo esse apelo e revejo-me nessa pretensão. A mensagem que podem levar daqui é que o Governo é o primeiro interessado em valorizar o desporto e conta com a colaboração de todos os que, connosco, amam e sentem o desporto como uma força de transformação da nossa sociedade", prometeu.

Já o galardão de Ética Desportiva, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), foi para Luís Miguel Marta, diretor técnico de desporto adaptado no Sporting de Braga e professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, na cidade de Braga.