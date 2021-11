Pieters e Pavon partilham o comando do Portugal Masters

O belga Thomas Pieters e o francês Matthieu Pavon partilham o comando do Portugal Masters, que termina no domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com o campeão dinamarquês de 2017, Lucas Bjerregaard, na perseguição.

Numa terceira jornada pouco assertiva do italiano Nino Bertasio, que liderava o torneio português do European Tour desde a volta inaugural, Pieters e Matthieu encerraram a exibição de hoje com birdie no buraco 18 para assinar o melhor resultado do dia, 65 pancadas, seis abaixo do Par do traçado algarvio.

"Estou muito contente. O front nine foi bastante duro com o vento, tivemos sorte e abrandou no back nine. Nos primeiros nove foi brutal. A direção do vento parece que mudava a cada cinco segundos. Patei bem, criei várias oportunidades e foi bom meter um putt assim a fechar", comentou o belga que procura o quinto título no European Tour no Algarve, após contabilizar oito birdies (uma abaixo), um eagle (duas abaixo), dois bogeys (uma acima) e um duplo bogey (duas acima).

Com as mesmas 197 pancadas (-16) de Pieters, membro da seleção europeia da Ryder Cup, em 2016, o francês Matthieu Pavon também conseguiu o seu oitavo birdie do dia no green do 18, depois do segundo bogey no 17, para subir ao topo do "leaderboard" com uma vantagem de quatro shots sobre Lucas Bjerregaard, terceiro classificado.

"Soube mesmo bem [acabar assim]. Levei aquele putt [no 18] muito a peito, porque fiz três putts no 17 e, por isso, queria a vingança no 18, um buraco difícil. Estou muito orgulhoso", confessou, revelando estar a ser muito assertivo, esta semana, na leitura dos greens e a concretizar putts. "Amanhã [domingo] vou tentar fazer o máximo de greens possível e focar em cada shot como se fosse o mais importante da minha vida", acrescentou.

Ao contrário de Bertasio, que hoje fez 74 pancadas para totalizar 204 pancadas, nove abaixo, Lucas Bjerregaard, de 30 anos, foi mais consistente e, com um agregado de 201 shots (67+65+69), mantém a esperança de revalidar o título do Portugal Masters e conquistar o terceiro troféu do European Tour.