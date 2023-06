Pichardo, Dongmo, Pimenta e Fu Yu lideram comitiva de Portugal nos Jogos Europeus

Missão portuguesa vai a jogo com 206 atletas na Polónia

O campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo, a lançadora do peso Auriol Dongmo, o canoísta duas vezes medalhado olímpico Fernando Pimenta e a mesatenista Fu Yu são as principais figuras portuguesas nos Jogos Europeus, em Cracóvia.

A presença do campeão olímpico do triplo salto em Tóquio'2020, que procura o título que lhe falta, neste caso uma vitória na prova inserida no Europeu por seleções de primeira divisão, é um dos principais atrativos entre os 206 convocados para representar Portugal.

Aos 29 anos, o líder do ranking europeu e mundial chega a Chorzow, ao Estádio da Silésia, onde se disputa a competição de atletismo, com o título da Europa indoor 2023 na bagagem, conquistado em Istambul, com 17,60 metros, recorde nacional sob telha.

Não há título que não tenha por Portugal, de Mundiais a Europeus, ar livre e pista coberta, e um ouro olímpico, faltando-lhe apenas alcançar o recorde do mundo, de Jonathan Edwards, cifrado nos 18,29 metros.

Outro ouro em falta é nesta prova por seleções, em que em 2021 foi prata, já na elite do atletismo continental, depois de ter vencido anteriormente, mas na segunda divisão.

O atletismo reúne a maior comitiva entre a delegação portuguesa, com 43 atletas, e vários nomes de topo, como o de Auriol Dongmo, quarta em Tóquio'2020 na competição de lançamento do peso, com 19,72 metros de marca pessoal no ano.

Quarta do ranking mundial, é outra das grandes figuras da seleção, a que acrescem outros olímpicos como Liliana Cá (disco), Francisco Belo (peso), Marta Pen (1 500 m) e Cátia Azevedo (400 m), além da expectativa com o que pode fazer a velocista Arialis Martinez, nos 100 metros.

O atletismo, modalidade por excelência neste tipo de eventos multidesportivos, ocupa o primeiro fim de semana do evento, de sexta-feira a domingo, e atribui pódios individuais além da luta por seleções, decorrendo em Chorzow.

Outra modalidade que entra cedo em cena na Malopolska, e no caso mesmo em Cracóvia, é a canoagem de velocidade, com provas logo a partir de quarta-feira, data da cerimónia de abertura, e estende-se por quatro dias de provas, três com finais, em Krispinów.

Um dos grandes ícones do desporto nacional, o canoísta de 33 anos Fernando Pimenta não é exceção nuns Jogos Europeus em que é um dos 19 totalistas, tendo participado nas duas edições anteriores, mas também o mais prolífico a conquistar pódios.

Pimenta conquistou, sozinho, quatro das 25 medalhas do país - distribuídas equitativamente pelas duas edições, pratas em K1 1.000 e 5.000 no Azerbaijão, em Baku2015, e na Bielorrússia, Minsk'2019.

Ínfima parte das mais de 100 medalhas em competições internacionais, das quais a prata em Londres2012 (K2 1.000 metros) e o bronze em Tóquio2020 (K1 1.000 metros) são a joia da coroa.

Na Polónia, corre contra a logística do espaço e as especificidades desta terceira edição, uma vez que a distância máxima aqui é de 500 metros, pelo tamanho da pista, alinhando apenas em K1 500 e K4 500, quando os pontos fortes são os 1 000 metros e os 5 000 metros.

Outra modalidade habituada a vencer em Jogos Europeus é o ténis de mesa, que soma três pódios em duas edições: um ouro e um bronze com a seleção masculina e o ouro de Fu Yu em Minsk'2019.

A veterana jogadora portuguesa, nome cimeiro do olimpismo nacional após dois 33.º lugares em Jogos Olímpicos e várias medalhas internacionais, chega à prova num 29.º lugar do ranking mundial, aos 44 anos, que lhe atesta a longevidade ao mais alto nível.

De resto, lidera uma seleção em crescendo, que inclui a também olímpica Jieni Shao e as esperanças Inês Matos e Matilde Pinto, e representa um clube polaco, o Enea Siarkopol Tarnobrzeg, um ligeiro "fator casa" para a mesatenista.

No masculino, Marcos Freitas e João Geraldo jogam o torneio de singulares e juntam-se a João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia por equipas, numa modalidade que ocupa quase todos os dias do evento: vai de sexta-feira até dia 1 de julho, sábado e penúltimo dia, na Hutnik Arena.

Em Tarnow, Portugal colocou quatro seleções, duas de andebol de praia e outras duas de futebol de praia, nesta última, que só arranca na segunda semana, tendo "obrigação" de lutar por medalhas pelo menos no masculino, dado o histórico: ouro em 2019 e bronze em 2015, sempre no masculino.

Entre domingo e terça-feira, dia 27 de junho, entram em ação os convocados no muaythai e também a seleção masculina e feminina de râguebi sevens, enquanto o karaté, com dois portugueses em ação, arranca na quinta-feira e fecha no dia seguinte.

No sábado, a ciclista olímpica Raquel Queirós compete na prova de "cross country" olímpico, num dia recheado de decisões para a equipa de Portugal: além do atletismo e da canoagem, são dias marcados pela natação artística, boxe,

A "longínquos" 273 quilómetros da cidade que recebe o evento, o tiro e o tiro com armas de caça são outra possibilidade forte de medalhas, em Wroclaw, com João Costa, o mais velho da comitiva e com cinco presenças em Jogos Olímpicos, a juntar-se a Joana Castelão na primeira, enquanto o fosso olímpico reúne os esforços de João Paulo Azevedo e Maria Inês Barros como principais destaques.

O segundo sábado, e penúltimo dia de provas, a 1 de julho, conta com a competição de judo, por equipas mistas, com o final do pentatlo moderno, com Duarte Taleigo inscrito, e finais no teqball, ténis de mesa e tiro, entre outros destaques numa participação alargada de Portugal, com 206 atletas em 23 modalidades.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 arrancam quarta-feira e decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes.

Lista de 206 atletas, por modalidade:

Andebol de praia (24):

- Masculinos (12): André Silva, Diogo Ferreira, Francisco Santos, Gabriel Conceição, José Silva, Milton Estrelinha, Rafael Paulo, Ricardo Castro, Rui Rodrigues, Simão Santos, Tiago Costa e Tomás Van-Zeller.

- Femininos (12): Ana Ursu, Carolina Loureiro, Catarina Oliveira, Catarina Teixeira, Cristiana Morgado, Daniela Mendes, Joana Resende, Maria João Santos, Mariana Rocha, Sara Barbosa, Sofia Rego e Sofia Gonçalves.

Atletismo (43):

- Masculinos (23): Carlos Nascimento (100 m e estafeta 4x100 m), Délvis Santos (200 m e estafeta 4x100 m), João Coelho (400 m e estafeta 4x400 m mista), José Carlos Pinto (800 m), Isaac Nader (1.500 m), Rúben Amaral (5.000 m), Sisínio Ambriz (110 m barreiras e 4x100 m), Yuben Munary (400m barreiras), Etson Barros (3.000 m obstáculos, Gerson Baldé (salto em altura), Pedro Buaró (salto com vara), Ivo Tavares (salto em comprimento), Pedro Pichardo (triplo salto), Francisco Belo (lançamento do peso), Emanuel Sousa (lançamento do disco), Décio Andrade (lançamento do martelo), Leandro Ramos (lançamento do dardo), André Prazeres (estafeta 4x100 m), Frederico Curvelo (estafeta 4x100 m), Gabriel Maia (estafeta 4x100 m), Mauro Pereira (estafeta 4x400 m mista), Ricardo dos Santos (estafeta 4x400 m mista) e Tiago Pereira (suplente).

- Femininos (20): Arialis Martinez (100 m, 200 m e estafeta 4x100 m), Cátia Azevedo (400 m e estafeta 4x400 m mista), Patrícia Silva (800 m), Marta Pen (1.500 m), Mariana Machado (5.000 m), Catarina Queirós (110 m barreiras), Fatoumata Diallo (400 m barreiras e estafeta 4x400 m mista), Laura Taborda (3.000 m obstáculos), Anabela Neto (salto em altura), Marta Onofre (salto com vara), Evelise Veiga (salto em comprimento e triplo salto), Auriol Dongmo (lançamento do peso), Liliana Cá (lançamento do disco), Mariana Pestana (lançamento do martelo), Cláudia Ferreira (lançamento do dardo), Beatriz Andrade (estafeta 4x100 m), Íris Silva (estafeta 4x100 m), Lorene Bazolo (estafeta 4x100 m), Rosalina Santos (estafeta 4x100 m) e Carina Vanessa (estafeta 4x400 m mista).

Badminton (1): Bernardo Atilano (singulares masculinos).

Boxe (3):

- Masculinos (2): Diogo Semedo (-71 kg), José Rodrigues (-80 kg).

- Femininos (1): Rita Soares (-50 kg).

Breaking (1): Vanessa Farinha ("b-girls").

Canoagem slalom (3): Lucas Jacob (K1 e kayak cross), Frederico Alvarenga (K1) e José Carvalho (C1).

Canoagem de velocidade (15):

- Masculinos (9): Messias Baptista (K1 200 m e K2 500 m), Fernando Pimenta (K1 500 m e K4 500 m), João Ribeiro (K2 500 m), Emanuel Silva (K4 500 m), Kevin Santos (K4 500 m e K2 200 m misto), David Varela (K4 500 m), Hélder Silva (C1 200 m e C2 200 m misto), Marco Apura (C1 500 m e C2 500 m) e Bruno Afonso (C2 500 m).

- Femininos (6): Francisca Laia (K1 200 m, K4 500 m), Joana Vasconcelos (K1 500 m, K4 500 m), Maria Rei (K4 500 m), Teresa Portela (K4 500 m e K2 200 m misto), Beatriz Fernandes (C1 200 m, C2 500 m) e Inês Penetra (C2 500 m e C2 200 m misto).

Ciclismo BTT (2): Raquel Queirós ("cross country" olímpico) e Ricardo Marinheiro ("cross country" olímpico).

Esgrima (7):

- Masculinos (4): Filipe Frazão (espada individual e equipas masculinas), Max Rod (espada individual e equipas masculinas), Filipe Frazão (espada individual e equipas masculinas) e Luís Macedo (florete individual).

- Femininos (3): Fabiana Bonito (espada individual), Mariana Alvim (espada individual) e Marta Caride (florete individual).

Futebol de praia (24):

- Masculinos (12): André Lourenço, Bê Martins, Bruno Torres, Duarte Algarvio, Elinton Andrade, Jordan Santos, Léo Martins, Miguel Pintado, Rodrigo Pinhal, Rúben Regufe, Rúben Brilhante e Rui Coimbra.

- Femininos (12): Andreia Silva, Catarina Mesquita, Cristiana Costa, Ema Toscano, Érica Ferreira, Inês Cruz, Jamila Marreiros, Joana Flores, Marta Simões, Melissa Gomes, Petra Reis e Sofia Vicente.

Judo (8): Competição de equipas mistas com Ana Agulhas (-57 kg), Taís Pina (-70 kg), Carolina Paiva (+70 kg), João Crisóstomo (-73 kg), Saba Danelia (-73 kg), Diogo Luís (-90 kg), Diogo Brites (+90 kg) e Vasco Rompão (+90 kg).

Karaté (2): Ana Cruz (kata) e Tiago Duarte (kumite -85 kg).

Muaythai (4):

- Masculinos (2): Gonçalo Noites (-71 kg) e Luís Morais (-91 kg).

- Femininos (2): Filipa Correia (-54 kg) e Matilde Rodrigues (-57 kg).

Natação artística (12): Cheila Vieira (dueto técnico e dueto livre), Maria Beatriz Gonçalves (dueto técnico e dueto livre), Anna Carvalho (equipas técnico e equipas acrobático), Beatriz Gama (equipas técnico e equipas acrobático), Carlota Fonseca (equipas técnico e equipas acrobático), Filipa Faria (equipas técnico e equipas acrobático), Inês Dubini (equipas técnico e equipas acrobático), Joana Rosa (equipas técnico e equipas acrobático), Laura Botelho (equipas técnico e equipas acrobático), Mariana Rocha (equipas técnico e equipas acrobático), Marta Moreira (equipas técnico e equipas acrobático) e Matilde Sousa (equipas técnico e equipas acrobático).

Padel (8):

- Masculinos (4): Afonso Fazendeiro (duplas masculinas), Miguel Oliveira (duplas masculinas), Miguel Deus (duplas masculinas e duplas mistas) e Nuno Deus (duplas masculinas e duplas mistas).

- Femininos (4): Catarina Vilela (duplas femininas e duplas mistas), Kátia Rodrigues (duplas femininas e duplas mistas), Catarina Santos (duplas femininas) e Margarida Fernandes (duplas femininas).

Pentatlo moderno (1): Duarte Taleigo.

Râguebi sevens (26):

- Masculinos (13): Diogo Rodrigues, Diogo Sarmento, Frederico Couto, Guilherme Vasconcelos, João Antunes, João Rosa, José Santos, Manuel Fati, Manuel Marta, Rodrigo Freudenthal, Vasco Correia, Vasco Silva e Vasco Câmara.

- Femininos (13): Adelina Costa, Ana Freire, Ana Mata, Beatriz Oliveira, Inês Duarte, Inês Marques, Isabel Osório, Maria Costa, Mariana Santos, Mariana Marques, Marta Pedro, Matilde Goes e Yara Fonseca.

Taekwondo (3):

- Masculinos (2): Rui Bragança (-58 kg) e Júlio Ferreira (-80 kg).

- Femininos (1): Joana Cunha (-57 kg).

Ténis de mesa (8):

- Masculinos (4): João Geraldo (singulares e equipas masculinas), Marcos Freitas (singulares e equipas masculinas), João Monteiro (equipas masculinas) e Tiago Apolónia (equipas masculinas).

- Femininos (4): Fu Yu (singulares e equipas femininas), Jieni Shao (singulares e equipas femininas), Inês Matos (equipas femininas) e Matilde Pinto (equipas femininas).

Teqball (4):

- Masculinos (2): João Pinheiro (singulares e pares masculinos) e Luís Santos (pares masculinos e pares mistos).

- Femininos (2): Carla Couto (singulares e pares femininos) e Manuela Parente (pares femininos e pares mistos).

Tiro (2): Joana Castelão (pistola a 25 metros e equipa mista 10 metros) e João Costa (pistola a 10 metros e equipa mista 10 metros).

Tiro com arco (1): Nuno Carneiro (recurvo).

Tiro com armas de caça (4):

- Masculinos (3): Armelim Rodrigues (fosso olímpico e equipas masculinas), João Paulo Azevedo (fosso olímpico, equipas masculinas e equipas mistas) e José Bruno Faria (equipas masculinas).

- Femininos (1): Maria Inês Barros (fosso olímpico e equipas mistas).