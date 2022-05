PGA Championship: McIlroy lidera classificação, Woods foi travado pela perna

Antigo vencedor da prova atingiu o primeiro lugar ao fechar volta com cinco pancadas abaixo, menos uma do que Zalatoris e Hege. Norte-americano admitiu problemas físicos

O golfista norte-irlandês Rory McIlroy assumiu, na passada quinta-feira, a liderança do PGA Championship, o segundo majorda temporada, terminando a primeira volta ao campo de Southern Hills com 65 pancadas (cinco abaixo do par).

McIlroy, que já venceu duas vezes o PGA Championship, teve uma volta marcada por quatro "birdies" (uma abaixo) consecutivos, e chegou a ter seis pancadas de vantagem, mas acabou por fechar com cinco abaixo, menos uma do que os norte-americanos Will Zalatoris e Tom Hege, que seguem no segundo posto, com 66.

Numa volta marcada por vento fraco, Tiger Woods, que disputou o seu segundo torneio 15 meses depois de um grave acidente que quase lhe custou a amputação de uma das pernas, fechou com 74 pancadas, no grupo dos classificados no lugar 99.

Woods, que marcou três "bogeys" (uma acima) seguidos, admitiu, no final da volta do PGA Championship, ter sentido problemas físicos: "A minha perna não está tão bem quanto eu gostaria. Dói-me quando a apoio no chão e quando a dobro".

Em 23 de fevereiro de 2021, perto de Los Angeles, um despiste provocou a Tiger Woods múltiplas fraturas expostas, que obrigaram à colocação de uma haste de metal na tíbia e parafusos para consolidar os ossos do pé e do tornozelo.