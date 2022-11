Petr Cech assina por nova equipa de hóquei no gelo

Antigo guarda-redes de Chelsea e Arsenal deixou os Guildford Phoenix.

Petr Cech, antigo guarda-redes de Chelsea e Arsenal, assinou por uma nova equipa no hóquei no gelo.

O guardião, que defendia os Guildford Phoenix, é reforço dos Chelmsford Chieftains para 2022/23, anunciou o clube no domingo.

"Ter um guarda-redes com a qualidade e experiência de Petr Cech a entrar no plantel é um enorme impulso para nós neste momento. Ele traz uma mentalidade vencedora, um desejo de competir cada vez que está no gelo e esperamos vê-lo acrescentar coisas ao nosso grupo", disse o treinador Mark Saunders.

"Estou entusiasmado para este novo desafio com os Chieftains e estou ansioso para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos para a época", afirmou, por seu lado, o guarda-redes.