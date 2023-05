"Perdi seis ou sete anos de carreira a beber e a consumir canábis"

Ronnie O'Sullivan, campeão do mundo de snooker em sete ocasiões, fez confissão chocante numa entrevista à BBC Radio, por altura do lançamento do seu livro

Ronnie O'Sullivan, jogador de snooker sete vezes campeão do mundo, publicou o livro "Unbreakable" e numa entrevista à BBC Radio na promoção da obra confessou os momentos conturbados que atrasaram e podiam mesmo ter impedido a sua bem sucedida carreira.

"Quando me sinto feliz é quando vou correr de manhã e saio para ir correr com os meus amigos, sinto-me bem com isso. Estou inserido num ambiente em que várias pessoas correm. Perdi seis a sete anos a beber álcool e a consumir canábis. Depois, levei mais quatro a tentar lidar com coisas fora da mesa", confessou.

O'Sullivan perdeu o Masters da irlanda em 1998 e começou a recuperação dos seus vícios em 2000. No ano seguinte foi campeão do mundo.

"Eu não estava focado no snooker. Suponho que todos passam por esses problemas, mas houve 10 anos em que eu realmente não fiz muito. Não pratiquei muito, não tive espaçomental para a vitória. Sempre amei a minha carreira e isso é fundamental para mim. Isso tira qualquer tentação de sair. Ir à reabilitação ensinou-me que a felicidade é um trabalho interno. Desde 2000 que acredito nisso", concluiu.