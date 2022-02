Pequim'2022: Strolz vence segunda medalha e repete feito do pai em 1988

Na pista de Yanging, nos arredores de Pequim, Clement Noel confirmou o favoritismo e, aos 24 anos, arrecadou o ouro olímpico que lhe faltava no palmarés, recheado de triunfos em taças do mundo, deixando a prata para Strolz, que conseguiu um feito histórico

O francês Clement Noel sagrou-se hoje campeão olímpico de slalom de esqui alpino, enquanto o austríaco Johannes Strolz conseguiu a prata, que junta ao ouro conseguido no combinado, e repetiu o feito do pai em 1988.

Na pista de Yanging, nos arredores de Pequim, Noel confirmou o favoritismo e, aos 24 anos, arrecadou o ouro olímpico que lhe faltava no palmarés, recheado de triunfos em taças do mundo, deixando a prata para Strolz, que conseguiu um feito histórico.

"Olá, pai, ganhámos o mesmo nos Jogos Olímpicos, duas medalhas", foram as primeiras palavras do austríaco a um canal televisivo do seu país, depois de ter conquistado a prata, que junta ao ouro conseguido no combinado.

Poucos acreditavam que Johannes, de 29 anos, conseguisse repetir os dois pódios conseguidos pelo pai nos Jogos Calgary'1988, sobretudo depois de há cerca de um ano e meio ter começado a treinar sozinho, devido a lesões que não lhe permitiram lutar por resultados de topo.

Há 34 anos, Hubert Strolz sagrou-se campeão olímpico no combinado, feito que o filho, que hoje arrecadou a prata no slalom, repetiu na quinta-feira passada, e conquistou a prata na prova de slalom gigante.

No esqui de fundo por equipas, na variante de "sprint", a Noruega conquistou o ouro, permitindo a Johannes Klaebo conseguir o seu segundo título olímpico em Pequim, que junta ao do "sprint" individual, e a quarta medalha nos Jogos de 2022.

A Finlândia conseguiu a medalha de prata e a Rússia, que compete sob bandeira do seu comité olímpico, o bronze, com Alexander Bolshunov a conseguir o seu quarto pódio na China.

No esqui acrobático, o chinês Guangpu Qi repetiu o ouro conseguido na prova de equipas mistas e arrecadou o segundo título olímpico conseguido "em casa", superiorizando-se ao ucraniano Oleksandr Abramenko e ao russo Illia Burov, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Portugal, que esteve representando em Pequim por três atletas, despediu-se hoje da competição, com o esquiador Ricardo Brancal a terminar na 39.ª posição a prova de slalom, entre 88 participantes.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022, que terminam no domingo, Portugal esteve também representando no esqui alpino por Vanina Oliveira, 43.ª no slalom gigante e desclassificada no slalom, e por José Cabeça, que terminou no 88.º lugar nos 15 km estilo clássico no esqui de fundo.