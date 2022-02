Pequim'2022: Lindsey Jacobellis conquista o ouro que fugiu há 16 anos

Redação com Lusa

A norte-americana ​​​​​​​Lindsey Jacobellis, de 36 anos, sagrou-se esta quarta-feira campeã olímpica de snowboard cross, nos Jogos Pequim'2022, 16 anos depois de uma queda lhe ter "roubado" o lugar mais alto do pódio em Turim.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, Lindsey Jacobellis, uma das grandes estrelas da modalidade, parecia ter tudo para alcançar o ouro na prova de snowboard cross, que se estreava no programa olímpico, mas uma queda no penúltimo salto deixou-a apenas com a prata.

Hoje, a pista de Zhangjiakou, na China, foi o palco da consagração da norte-americana, que partilhou o pódio com a francesa Chloe Trespeuch e a canadiana Meryeta O"Dine, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Desde a prata em Turim, aos 20 anos, no que era o seu único pódio olímpico até hoje, Lindsey Jacobellis foi somando sucessos, incluindo cinco títulos olímpicos e 31 vitórias em provas da Taça do Mundo.

Na sua quinta participação em Jogos Olímpicos de Inverno, a atleta do Connecticut admitiu, depois do triunfo, que se tivesse conquistado o ouro há 16 anos já não estaria, provavelmente, a competir ao mais alto nível.

"Se tivesse conquistado o título [em 2006], provavelmente teria deixado de competir. Naquela altura, já não estava a divertir-me, havia muita pressão sobre os meus ombros, para me tornar a "menina de ouro" e para uma jovem atleta é muito difícil lidar com isso", explicou.

Em 2006, tudo foi fácil para Jacobellis, e até duas das principais adversárias deram uma ajuda ao caírem durante a final, quando no penúltimo salto uma espécie de comemoração antecipada a fez perder o equilíbrio, falhar a aterragem e ser ultrapassada pela suíça Tanja Frieden, que se sagrou campeã.

Na altura, a norte-americana justificou o gesto como "uma manobra necessária para recuperar o equilíbrio devido ao vento", mas, mais tarde, acabou por contar outra versão.

"Deixei-me levar pelo momento. Nem sequer pensei duas vezes, estava a divertir-me e é isso que o snowboard deve ser. Estava na frente, quis partilhar o meu entusiasmo com o público, fiz asneira, acontece!", reconheceu.