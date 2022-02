Pequim'2022: COI instado a garantir liberdade de informação e direitos dos media

Redação com Lusa

A Federação Internacional de Jornalistas (FIP) desafiou o Comité Olímpico Internacional (COI) a assegurar que a liberdade de informação e os direitos dos profissionais da comunicação social vão estar assegurados durante os Jogos de Inverno Pequim'2022.

"Instamos o COI a garantir a liberdade de informação e os direitos dos jornalistas durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim", refere o texto enviado ao organismo máximo do desporto olímpico mundial.

Esta petição tem por base as sucessivas violações da liberdade de informação por parte do governo chinês ao longo das últimas décadas, várias vezes culminadas com a prisão de profissionais deste setor, conforme tem documentado a FIP.

Segundo este organismo, vários jornalistas de todo o mundo têm reportado intimidações, ameaças, censura e até negação de acreditações por parte do comité organizador para cobrir os Jogos Olímpicos, enquanto outros alertaram para o alto risco de que o seu trabalho e informações pessoais sejam pirateados.

Estas e outras queixas já tinham sido feitas por vários organismos e instituições internacionais há 14 anos, nos Jogos Olímpicos Pequim'2008, nos quais, entre outros, o governo chinês censurou páginas de dissidentes e grupos tibetanos, que reclamavam pela recuperação da sua soberania.

