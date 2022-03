Pequim recebe Paralímpicos de Inverno em tempos de guerra e pandemia

Redação com Lusa

Pequim deu hoje as boas-vindas à XIII edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, uma competição que será disputada enquanto se vive uma situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e ainda em situação de pandemia.

Paz foi a palavra escolhida pelo presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, para terminar o seu discurso, numa cerimónia animada e na qual os atletas ucranianos entraram no estádio Ninho do Passado, em Pequim, de punhos erguidos.

"Quero enviar uma mensagem de paz nestes tempos horríveis. Não queremos a guerra, odiamo-la! Usemos a diplomacia, queremos um mundo sem conflitos, mais inclusivo e com menos discriminação", afirmou o presidente do IPC.

Devido à ofensiva militar na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia ficaram fora da competição por decisão do IPC, que, após ter sido criticado por inicialmente ter permitido a participação dos dois países sob bandeira neutra, foi "obrigado" a endurecer a sanção.

A Ucrânia, a viver uma situação dramática, é um dos 46 países representado na competição, que junta 564 atletas, que vão disputar 76 eventos, de seis modalidades: biatlo, curling em cadeira de rodas, hóquei em trenó, esqui alpino, esqui cross country e snowboard.

Na quinta-feira, o presidente do Comité Paralímpico da Ucrânia admitiu que a chegada da delegação ucraniana a Pequim foi "um milagre" explicado que "muitos dos elementos da equipa tiveram dificuldade em escapar das bombas".

"O século XXI é de diálogo e diplomacia não de guerra e ódio. A trégua olímpica durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi aprovada por todos os 193 estados-membros da ONU. Deve ser respeitada e não violada", afirmou Parsons.

O presidente do IPC instou os atletas a "usarem o desporto para mostrarem o melhor da humanidade", numa cerimónia durante a qual o saltador chinês Li Duan, detentor de quatro ouros paralímpicos, acendeu a chama, que se apagará em 13 de março.

Tal como os Jogos Olímpicos de Inverno, a competição paralímpica fica ainda marcada pela pandemia de covid-19, decorrendo num sistema "de bolha", numa tentativa de evitar os contágios.