"Pensei que tínhamos tido uma semana muito boa, mas foi uma ilusão"

Declarações de Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Bélgica (54-17), no Europe Championship de râguebi, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal

Análise: "Não estou satisfeito, porque, após os primeiros 20 minutos em cada parte, esquecemo-nos de trabalhar, não nos apoiámos nos rucks e não jogámos como equipa, só com ações individuais. E não fomos disciplinados. Como disse aos jogadores: quando vês o País de Gales-Irlanda e a seguir vês o nosso jogo, percebes que estamos muito, muito longe daquele nível. Se não percebermos que temos de trabalhar muito para conseguirmos ser competitivos, vamos passar grandes dificuldades durante o Mundial."

Falta de consistência: "Toda a gente fica a pensar que é fácil, à espera que o colega faça o trabalho no ruck, sem ir ao apoio, sem ter a paciência suficiente. Não estamos a jogar bom râguebi, estamos a cometer erros, também não estamos com um bom jogo ao pé. Estivemos muito melhor no Dubai [no torneio de repescagem para o Mundial] e pensei que tínhamos tido uma semana de treinos muito boa, mas foi uma ilusão. Quando se joga râguebi, tem de se respeitar o adversário e lutar. Se nos esquecemos que temos de lutar em todos os rucks, acontece isto, não somos consistentes."

Tomás Appleton, capitão de Portugal

"Não estivemos ao nosso melhor nível. Se olharmos para o "placard", tivemos um bom resultado, mas não podemos jogar um jogo de 80 minutos e só jogar em momentos espaçados. Porque queremos estar a um determinado nível e, não menosprezando a Bélgica e a Polónia, sabemos perfeitamente que daqui a duas semanas vamos ser testados a um nível muito mais alto [com a Roménia]. E se apresentarmos o mesmo que hoje, não temos a mínima hipótese. E no Mundial ainda menos.

Temos muito que trabalhar e acredito que tenha sido mais uma questão mental do que propriamente o nosso jogo. Nós não somos isto que mostrámos hoje, temos muito mais para mostrar, para dar, foi só um dia mau.

Este grupo não é o mesmo que esteve no Dubai, faltam-nos aqui alguns jogadores e, a verdade seja dita, são jogadores importantes na nossa equipa. E desde o Dubai que não estávamos juntos. Só nos juntámos na segunda-feira e, às vezes, é preciso algum tempo e algum "óleo" para o "motor" começar a funcionar. Apesar de tudo, saímos daqui com uma vitória, com ponto de bónus, e o "motor" está a começar a trabalhar.

Já na segunda-feira, quando começarmos a preparar o jogo com a Polónia, vamos levar uma tareia do Patrice [Lagisquet] e a verdade é que temos muita coisa que melhorar e há muita margem para trabalhar, especialmente em manter a posse de bola e jogar no breakdown."