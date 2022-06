Pedro Lencart em terceiro após primeiro dia do Kaskáda Golf Challenge

O dinamarquês Martin Simonsen e o suíço Jeremy Freiburghaus partilham a liderança da prova do Challenge Tour.

O golfista português Pedro Lencart terminou esta quinta-feira na terceira posição o primeiro dia do Kaskáda Golf Challenge, em Brno, na República Checa, embora não tenha concluído a volta inaugural.

Numa primeira jornada afetada pela trovoada, Lencart apenas fez os primeiros 17 buracos antes de a prova ser interrompida devido à falta de luz, apresentando um cartão de seis pancadas abaixo do par, fruto de sete birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima).

Igualmente com 17 buracos concluídos, Vítor Lopes está entre 22.os posicionados, com três shots abaixo do par, menos um do que Tomás Melo Gouveia, a quem ainda faltam disputar os dois últimos buracos.

Menos positivas estão a ser as prestações de João Girão, que, com 15 buracos concluídos, está empatado em 93.º, com uma pancada acima do par, e de Pedro Figueiredo, que concluiu a primeira volta com 75 pancadas (quatro acima), entre os 134.os classificados.

Com 64 shots (sete abaixo do par), o dinamarquês Martin Simonsen e o suíço Jeremy Freiburghaus partilham a liderança da prova do Challenge Tour.