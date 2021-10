Pedro Figueiredo termina o Maiorca Golf Open com boa exibição

O desempenho do profissional de Azeitão, de 30 anos, foi sempre em crescendo e na última volta alcançou o seu melhor score.

O golfista português Pedro Figueiredo terminou com uma boa exibição e no 26.º lugar no Maiorca Golf Open, torneio do European Tour que terminou este domingo no Emporda Golf, em Maiorca, e corou o dinamarquês Jeff Winther com campeão.

O desempenho do profissional de Azeitão, de 30 anos, foi sempre em crescendo e na última volta alcançou o seu melhor score, ao contabilizar 66 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, graças a dois bogeys (uma acima), um a começar no buraco 1 e outro a encerrar no 18, e seis birdies (uma abaixo) no 2, 5, 9, 11, 15 e 17.

Com um agregado de 275 pancadas (71+70+68+66), cinco abaixo, Figueiredo ascendeu 19 posições no leaderboard para partilhar o 26.º posto, empatado como mais sete jogadores, e deverá ascender ao 200.º lugar na Corrida para o Dubai, o ranking do European Tour.

Já dinamarquês Jeff Winther não protagonizou a melhor das suas exibições na despedida, mas os 70 shots finais foram o suficiente para totalizar 265 pancadas, 15 abaixo, e o triunfo pela margem mínima sobre os espanhóis Pep Angles, Jorge Campillo e o sueco Sebastian Soderberg, que partilharam o segundo lugar.