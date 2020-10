Pedro Figueiredo termina em 43.º na Escócia, Ricardo Santos em 63.º

O ​​​​​​​Scottish Championship foi vencido pelo espanhol Adrian Otaegui, que obteve um total de 265 pancadas, 23 abaixo do par do campo.

O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje o Scottish Championship em 43.ª lugar, depois de concluída a quarta e última volta do torneio pontuável para o European Tour, enquanto o compatriota Ricardo Santos ficou em 63.º.

Figueiredo, que hoje caiu oito posições, terminou com um total de 282 pancadas, seis abaixo do par do campo. Nos 70 shots da última volta, conseguiu quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima).

Ricardo Santos desceu três lugares, concluindo a prova com um agregado de 287 shots, uma abaixo do par do campo, sendo que, na última ronda, em 71 shots, alcançou dois birdies e um bogey.

O ​​​​​​​Scottish Championship foi vencido pelo espanhol Adrian Otaegui, que obteve um total de 265 pancadas, 23 abaixo do par do campo.