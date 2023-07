Pedro Figueiredo segue em 51.º em torneio de golfe na Dinamarca

Made in Himmerland é uma prova do calendário do DP World Tour.

O golfista português Pedro Figueiredo terminou na 51.ª posição a terceira volta do torneio de golfe Made in Himmerland, na Dinamarca, no qual segue com um agregado de 209 pancadas.

O jogador português, que este sábado igualou o par do campo, marcando 70 pancadas, desceu 24 posições em relação a sexta-feira, dia em que marcou 67 pancadas, depois de ter conseguido 72 na volta inaugural.

O torneio, do calendário do DP World Tour, continua a ser liderado pelo espanhol Nacho Elvira, que hoje marcou 66 pancadas, depois de na sexta-feira ter conseguido 62, e que segue com um agregado de 197 pancadas.