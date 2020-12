Pedro Figueiredo segue em 41.º no Open de golfe da África do Sul

O torneio é liderado pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout, que soma 201 pancadas (15 abaixo).

O português Pedro Figueiredo segue na 41.ª posição do Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, depois de ter fechado hoje a terceira volta com um agregado de 218 pancadas.

Na penúltima volta, Pedro Figueiredo, que segue empatado com outros três jogadores, marcou 74 pancadas (duas acima), tendo entregado um cartão com cinco "birdies" (uma pancada abaixo), dois "bogeys" (uma acima) e dois duplos "bogeys" (duas acima).

Stephen Ferreira, o outro português em prova, segue no 54.º lugar, com 220 pancadas, após ter concluído a volta com 74 "shots", marcando três "birdies", três "bogeys" e um duplo "bogey".

