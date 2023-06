Pedro Figueiredo segue em 14.º no BMW Open em golfe

O torneio é liderado por Joost Luiten, dos Países Baixos, que segue com um agregado de 202, menos três do que o seu compatriota Daan Huizing, que é segundo.

O português Pedro Figueiredo segue no grupo dos classificados no 14.º lugar do BMW Internacional Open, prova do DP World Tour em golfe, na Alemanha, depois de ter marcado 67 pancadas (cinco abaixo do Par) na terceira volta.

Em Munique, Pedro Figueiredo, que hoje marcou oito "birdies" (uma abaixo) e três "bogeys" (uma acima), subiu 27 lugares na classificação do torneio e segue com um agregado de 210 pancadas.

Ricardo Santos, o outro português em competição, terminou a volta com 76 pancadas (quatro acima), depois de ter marcado um duplo "bogey" (duas acima), três "bogeys" e dois "birdies", e desceu 32 lugares na classificação, na qual ocupa o lugar 73.

