Pedro Figueiredo no Qatar Masters: "Top 10 é uma boa maneira de começar a época"

O golfista português parte esta sexta-feira para a segunda volta no grupo dos 10.ºs classificados, a três shots do líder escocês David Law.

Pedro Figueiredo avançou que o top 10 na ronda inaugural do Qatar Masters, com quatro pancadas abaixo do Par 71 do Education City Golf Club, em Doha, "é boa maneira de começar a época."

"Começar sem bogeys e com uma volta de menos quatro é sempre bom", reconheceu o jogador do Lisboa Golf Coast, em declarações à Lusa, após entregar um primeiro cartão com 67 pancadas, fruto de quatro birdies, nos buracos 5, 6, 9 e 11.

Pedro Figueiredo parte sexta-feira para a segunda volta no grupo dos 10.ºs classificados, a três shots do líder escocês David Law, que registou sete birdies numa ronda isenta de bogeys, mas revela que não se sentiu "particularmente bem em campo, em termos de sensações de swing".

"Não estava tão fluído como queria. Talvez por ser a primeira volta do ano, senti-me um bocadinho tenso, mas, ainda assim, consegui jogar de maneira inteligente e consistente. Acertei muitos fairways e greens e nunca correndo muito perigo. No fundo, apesar das sensações menos boas, consegui fazer um jogo consistente, que me permitiu fazer uma boa volta", acrescentou.

Tal como Figueiredo, o outro português em prova no Qatar Masters, Ricardo Santos, está a iniciar igualmente a temporada no European Tour após uma paragem de cerca de três meses, desde os últimos três torneios disputados na África do Sul no início de dezembro de 2020, mas a estreia não foi tão bem sucedida.

O algarvio concluiu o buraco 14 com duas pancadas abaixo do Par, mas dois bogeys na reta final, no green do 15 e do 17, empurraram-no para o 78.º lugar do leaderboard, ao fechar a jornada no Par do campo.

"No buraco 15 dei um bom shot para o meio do green, mas a bola foi comprida demais. Não estava à espera de fazer 205 metros com o ferro 5, mas aconteceu e fiquei com um chip impossível. No 17, falhei o "drive" à direita, ficando com a bola no deserto, e não consegui dar um bom shot ao green. A reta final é mais exigente", explicou o algarvio, que está a uma pancada do cut provisório, que apurará os 65 melhores e empatados para as últimas duas voltas do torneio dotado de pouco mais de 1,2 milhões de euros em prémios monetários e dois mil pontos na Corrida para o Dubai.