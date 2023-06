Pedro Figueiredo e Ricardo Santos seguem em frente no BMW Open em golfe

O neozalendês Daniel Hillier lidera isolado o torneio com 135 pancadas (menos nove), sendo seguido a uma pancada pelo dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen

Os jogadores portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos passaram esta sexta-feira o cut e vão disputar as duas últimas voltas do BMW International Open, prova do DP World Tour em golfe, que decorre em Munique, Alemanha.

Depois de uma tempestade elétrica ter interrompido na quinta-feira a primeira volta, numa altura em que Ricardo Santos figurava entre os 20 primeiros a três buracos do fim, o jogador luso parece ter acusado a paragem e concluiu a volta com três bogeys (uma pancada acima), fechando no Par do campo, integrado no grupo dos primeiros 68.

O jogador luso esteve mais equilibrado ao longo da segunda volta, que concluiu no grupo dos 41 primeiros, com um total de 143 pancadas (uma abaixo do par do campo), tendo esta sexta-feira efetuado 71 (uma abaixo), com um eagle (duas abaixo), três birdies (uma abaixo), dois bogeys e um duplo-bogey.

Mais regular ao longo dos dois dias esteve Pedro Figueiredo, embora tivesse concluído com a mesma prestação de Santos, com 143 pancadas, tendo esta sexta-feira cumprido o par do campo, com dois birdies e dois bogeys.

O neozalendês Daniel Hillier lidera isolado o torneio com 135 pancadas (menos nove), sendo seguido a uma pancada pelo dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen.