Pedro Figueiredo e Ricardo Santos em queda no Scottish Championship

Competição pontuável para o Europena Tour é liderada pelo inglês Matt Wallace. Pedro Figueiredo está no 35.º posto e Ricardo Santos fixou-se na 60.ª posição da classificação.

Pedro Figueiredo desceu, este sábado, cinco lugares no Scottish Championship, sendo um dos golfistas classificados no 35.º posto, enquanto Ricardo Santos desceu para a 60.ª posição, após a terceira volta do torneio pontuável para o European Tour.

O golfista português, que era 30.º colocado na véspera, anotou 72 pancadas no terceiro dia, igualando o par do campo, depois de registar dois "birdies' (uma pancada abaixo do par) e dois "bogeys' (uma acima). O golfista luso soma um total de 212 "shots', quatro abaixo do par.

Já Ricardo Santos, desceu 11 lugares, para o 60.º, após concluir a terceira ronda com 74 pancadas, duas acima do par. Entregou um cartão com três "birdies', um "bogey' e dois "duplos-bogeys' (duas pancadas acima), que lhe conferem um agregado de 216 "shots'.

O Scottish Championship, que prossegue até domingo, em Fife, na Escócia, é liderado pelo inglês Matt Wallace, que tem um total de 198 pancadas, 18 abaixo do par.