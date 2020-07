Pedro Figueiredo continua a espreitar o top-10 no British Masters

Prova decorre em Newcastle

O português Pedro Figueiredo caiu quatro lugares no British Masters, para o grupo dos golfistas classificados na 14.ª posição, mas continua em situação favorável para terminar no 'top ten' da prova britânica, que decorre em Newcastle.

Pedro Figueiredo efetuou a sua pior volta, entregando um cartão com 70 pancadas (uma abaixo do par do campo), depois de nos dois dias anteriores ter terminado com 66 e 69, em consequência de quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima).

O único golfista português em competição, após a eliminação de Ricardo Santos, que falhou o 'cut' na quinta-feira, totaliza 205 golpes (oito abaixo do par do campo), a dois de entrar nos 10 primeiros classificados e a oito de distância da liderança.

O italiano Renato Paratore segurou a liderança isolada do British Masters, que termina no sábado, graças a um 'birdie' alcançado no último buraco, terminando a terceira volta com um agregado de 197 pancadas, 16 abaixo do par do campo.