Pedro Figueiredo ascende ao 10º lugar na Escola de Qualificação para World Tour de golfe

A prova é liderada pelo golfista tailandês Kiradech Aphibarnrat, com 10 pancadas abaixo do Par, antes do último dia, no domingo.

Pedro Figueiredo subiu ao 10.º lugar da Escola de Qualificação em Tarragona, Espanha, última prova para aceder ao DP World Tour, com Ricardo Melo Gouveia a recuperar 49 postos no segundo dia de competição.

O golfista português entregou um cartão com quatro pancadas abaixo do Par, após marcar cinco birdies (uma abaixo do Par) e só um "bogey" (uma acima), seguindo com -7 na prova espanhola.

Ricardo Santos subiu a 45.º, agora com três pancadas abaixo, após um dia com seis birdies e dois bogeys, a compensar a prestação na sexta-feira, que tinha penalizado sobretudo Ricardo Melo Gouveia, à procura de se manter no principal circuito.

Estava em 115.º, depois de acabar com três pancadas acima do Par o primeiro dia de competição em Tarragona, mas um dia com seis "birdies" e apenas dois "bogeys" fê-lo subir 49 lugares, para 66.º.

A prova é liderada pelo golfista tailandês Kiradech Aphibarnrat, com 10 pancadas abaixo do Par, antes do último dia, no domingo.