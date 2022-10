PCP acusa sucessivos governos de desvalorizarem Desporto Escolar

Durante uma sessão sobre desporto escolar e os "direitos das crianças e dos jovens", na Escola Artística António Arroio, em Lisboa, o dirigente comunista disse que a prática desportiva nas escolas tem "meios financeiros escassos"

O secretário-geral do PCP considerou que o desporto escolar foi sempre "desconsiderado e desvalorizado" pelos sucessivos governos e que a parcela do Orçamento do Estado alocada à educação demonstra que o PS vai continuar a fazê-lo.

"É verdade que a escola é o meio absolutamente decisivo de democratização da prática desportiva", sustentou Jerónimo de Sousa, mas "também é verdade" que foi "desconsiderado e desvalorizado pela política de direita seguida por sucessivos governos".

Durante uma sessão sobre desporto escolar e os "direitos das crianças e dos jovens", na Escola Artística António Arroio, em Lisboa, o dirigente comunista disse que a prática desportiva nas escolas tem "meios financeiros escassos" e que há "uma significativa falta de condições para um trabalho dos professores realmente eficaz".

De acordo com dados do Ministério da Educação, 20% dos estudantes estão envolvidos no desporto escolar, mas Jerónimo de Sousa acredita que o "número de inscrições não correspondem aos participantes".

Um investimento maior no desporto escolar depende da percentagem da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) destinada à educação.

"No que diz respeito à educação, a despesa total consolidada recua 7,6%, passando dos 7.502 milhões de euros para 6.933 milhões de euros", lamentou o membro da Comissão Política do Comité Central comunista.

Jerónimo de Sousa acrescentou que a proposta que vai ser votada na generalidade no dia 27 de outubro "diz zero" sobre incentivos à colocação de professores em zonas para onde é necessário atrair professores. E sem professores o desporto escolar também não se desenvolve.

A "desvalorização da carreira de docente", a falta de auxiliares, e a rejeição do aumento dos salários e das pensões pela maioria absoluta de António Costa impede a resposta "às necessidades das crianças e dos jovens", completou.

Na intervenção que fez, Jerónimo de Sousa também alertou para os últimos dados do Eurobarómetro que apontam para um aumento de 9% da população que diz "nunca praticar qualquer atividade física" entre 2013 e 2022.