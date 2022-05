Patrícia Sampaio lamenta nova lesão: "Senti que podia sair daqui com uma medalha"

Patrícia Sampaio em disputa com Guusje Steenhuis, antes de se lesionar

Redação com Lusa

Judoca deslocou o ombro nos Europeus em Sófia

Patrícia Sampaio, que este domingo deslocou o ombro direito nos Europeus em Sófia, quando disputava as meias-finais em -78 kg, lamentou uma nova lesão e a oportunidade perdida para chegar às medalhas.

"Estava a perder nos quartos por dois shidos e consegui dar a volta, no primeiro também perdia por um e dei a volta e aqui estava a perder por waza-ari, mas sentia que o combate ainda podia ser meu e podia sair daqui com uma medalha, hoje acreditava muito que seria possível", sublinhou a judoca de Tomar.

Patrícia Sampaio caiu agarrada ao braço direito quando tentava o acesso à final diante da neerlandesa Guusje Steenhuis, com uma lesão que se percebeu não ser menor e que obrigou a uma ida ao hospital de Sófia.

"Conseguiram por o ombro no sítio, imobilizar, fiz um raio-x e estava ok, agora é esperar chegar a Portugal para fazer outros exames", revelou a judoca, já à chegada ao hotel onde a seleção está instalada, com o ombro enfaixado.

Esta é a terceira lesão que a judoca sofre numa grande competição, depois de em 2020 ter fraturado a perna no Grand Slam de Budapeste e já em 2021 nos Europeus de Lisboa, onde regressava, ter tido uma rotura muscular.

Patrícia Sampaio, que foi, ainda assim, quinta - sem comparecer ao combate com a francesa Madeleine Malonga, para o qual teoricamente seria relegada, na discussão do bronze -, lamentou o novo infortúnio.

A situação aconteceu já perto do meio do combate, numa tentativa de chave ao braço, que Patrícia inicialmente não sentiu completamente, mas apenas uns segundos mais tarde, em novo movimento do braço direito.

"Fizemos um movimento em que caí, fomos para o chão, ela tentou fazer uma chave, aí senti alguma dor, mas não achei nada de especial e continuei a combater e, depois, foi num movimento normal, tentar a saída do domínio dela, senti qualquer coisa no ombro, ouvi estalar e tive dores", lembrou.

Nos Europeus de Sófia, em que Portugal competiu com 11 judocas, Catarina Costa foi a única medalhada, com a judoca de Coimbra a ser medalha de prata em -48 kg.