Patrice Lagisquet: "Não gostei da forma como as linhas atrasadas foram egoístas neste jogo"

Declarações de Patrice Lagisquet (selecionador de Portugal) após o Portugal - Espanha das meias-finais do Europe Championship de râguebi, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa, e que terminou com a vitória da seleção portuguesa, por 27-10

Sobre o jogo: "A primeira parte foi demasiado emocional, talvez o meu discurso antes do jogo tenha puxado demasiado as emoções. Não estávamos a controlar o jogo e foi difícil para alguns jogadores. Também perdemos duas grandes ocasiões de três contra um, em que não passámos a bola ao colega. Perdemos sete bolas em nove nos alinhamentos e nos "scrums", fomos penalizados duas ou três vezes no "scrum". Tivemos sorte por estar a perder por apenas três pontos no final da primeira parte."

Mau dia: "Na segunda parte disse-lhes para controlarem simplesmente o jogo. Eles sabem o que têm de fazer, só tinham de continuar a jogar com o plano que tínhamos e acalmar. Também mudámos a primeira linha ao intervalo, que esteve muito bem frente à Roménia, mas hoje não foi o seu melhor dia."

Lesões: "Não gostei da forma como as linhas atrasadas foram egoístas neste jogo. Tivemos duas lesões por causa disso. O Raffaele Storti tinha uma situação de cinco para um e não fez o passe, se o tivesse feito não se tinha lesionado. Não podemos ter decisões assim. Toda a equipa trabalhou imenso para criar essas situações, de três contra um, cinco contra um, não é aceitável que não dês a bola. Tens de pensar na equipa, tens de premiar a equipa com o ensaio".