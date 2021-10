Patinagem no gelo: Diogo Marreiros bate recorde nacional dos 5 km

Patinador algarvio obteve nova marca na Alemanha, onde se prepara para o apuramento dos Jogos de Inverno.

Diogo Marreiros, que este ano se sagrou campeão da Europa de Patinagem de

Velocidade em quatro disciplinas, está há quatro semanas na Alemanha, na pista de Inzell a fazer a preparação na Patinagem de Velocidade no Gelo, com vista ao apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022.

Neste sábado conseguiu baixar o recorde nacional de 5 Km, que já lhe pertencia, por quase 9

segundos. O anterior recorde era de 6m44,41s e Marreiros colocou a marca em 6m35,78s.

Diogo Marreiros participou ainda na prova de 500 m para analisar a sua velocidade de ponta

e fez o tempo de 39,26s, batendo o recorde nacional de Portugal, por dois centésimos, que

durava há 24 anos, desde novembro de 1997, e estava na posse do luso canadiano, Paulo

Peralta.

Diogo estava muito satisfeito, realizado e muito cansado mas afirmou que "se sentiu muito

bem e quer evoluir para baixar dos 6,30s e elevar a sua velocidade de ponta".

O seu grande objetivo é obter um dos 24 lugares disponíveis para a prova de Mass Start

(prova em grupo com pontos intermédios e finais) nos Jogos Olímpicos de Pequim, que se

realizam em fevereiro de 2022.

Esse ranking resulta dos resultados obtidos nas Taças do Mundo da modalidade que irão ter

o seu início no próximo dia 12 de novembro, na Polónia (1ª etapa) e no final de novembro e

início de dezembro, nos Estados Unidos e Canadá.