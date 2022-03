Patinadores russos e bielorrussos impedidos de participar em competições

Os patinadores russos e bielorrussos estão suspensos de participar em qualquer competição, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, anunciou hoje a Federação Internacional de Patinagem (ISU) em comunicado.

"Seguindo as recomendações do COI [Comité Olímpico Internacional], de forma a proteger a integridade das competições de patinagem artística e a segurança de todos os participantes (...) nenhum patinador russo ou bielorrusso será convidado ou autorizado a participar em eventos organizados pela ISU, com efeitos imediatos e até nova comunicação", informou a ISU, através do site oficial.

A Rússia é uma das principais potências na patinagem artística, tendo inclusive vencido duas medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, no mês passado.

Na segunda-feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) recomendou que federações desportivas e organizadores de competições não convidem ou permitam a participação de atletas russos ou bielorrussos em quaisquer provas internacionais, na sequência da investida militar da Rússia em solo ucraniano.

Quando não for possível excluir os atletas ou equipas, o COI sugere que estes não possam competir sob a bandeira e o hino quer da Rússia quer da Bielorrússia, mas como verdadeiramente "neutros".