Passou por Chelsea e Atlético de Madrid, mas agora vence no MMA: "Estava rodeado de estrelas..."

Ricardo Prasel retirou-se dos relvados devido a uma lesão na anca.

Antigo guarda-redes, Ricardo Prasel chegou a passar por Chelsea e Atlético de Madrid, mas acabou por deixar o futebol devido a uma lesão na anca, passando a dedicar-se a desportos de combate.

No sábado, o atleta brasileiro venceu um evento de MMA na Polónia - no qual se estreou - e, no final, relembrou a passagem dos relvados para os ringues, recordando ainda a aventura no Chelsea, que diz ter sido "mágica e inesquecível".

"A minha passagem pelo Chelsea [onde chegou com 18 anos, na altura de José Mourinho, quando Petr Cech e Henrique Hilario eram os guarda-redes da equipa principal] foi mágica e inesquecível. Lutar agora neste evento também me marcou. No futebol, o Chelsea foi o meu auge, estava rodeado de estrelas [como por exemplo Drogba e Ballack]. Eu era apenas um menino. Depois ainda estive dois anos na Bélgica e foi onde o meu problema se agravou. A bursite crónica [inflamação] na anca obrigou-me a parar", começou por dizer em entrevista ao canal "Combate" e citado pelo "Lance!", recordando depois a passagem pelo Atlético de Madrid.

"Fiquei muito tempo sem jogar na Bélgica e decidi voltar ao Brasil. Tentei manter a forma física e treinar em alguns clubes para voltar a jogar, mas acabei por ir para o Atlético de Madrid. Num treino com a equipa B, num campo sintético, lesionei-me. Era um campo muito pesado e, como era alto, causava-me muito impacto na anca. Comecei a desanimar. Do Chelsea passei para clubes da segunda divisão do Paraná só para manter a forma e quando voltei a ter uma oportunidade na elite, nem consegui treinar. Fiquei desmotivado e optei por parar", relembrou.

Prasel admitiu ainda que não são poucas as pessoas que questionam o facto de lutar estando lesionado, explicando de seguida como consegue. "Muita gente comenta o facto de lutar com a lesão. O meu problema era na cabeça do fémur, uma região que era muito forçada enquanto guarda-redes. No MMA recebo poucos golpes nessa zona. A lesão nunca me atrapalhou", afirmou, para depois concluir que está "fora de questão voltar a jogar como profissional".

"Está fora de questão voltar a jogar como profissional. Ponderei jogar numa terceira divisão da Europa. Tenho amigos que ainda jogam, um deles compete na quarta divisão da Alemanha e referenciou-me ao clube. Queriam que jogasse uma época. Ponderei, mas recusei. Fiquei no MMA."