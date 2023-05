Paris'2024: segunda fase da bilheteira abre na próxima quinta-feira

Estão disponíveis 1.5 milhões de bilhetes para 4 milhões de requerentes.

Arranca na próxima quinta-feira a segunda fase de venda de bilhetes para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A segunda fase decorre, da mesma forma que a primeira, com um sorteio entre os inscritos na plataforma entre 15 de março e 20 de abril.

A grande diferença é o número de bilhetes à venda. Na primeira estavam disponíveis 3.25 milhões de bilhetes contra 1.5 milhões, vendidos individualmente, nesta segunda, com um máximo de 30 por pessoa.

Estarão disponíveis bilhetes para os mais de 767 eventos. De acordo com o organizador, dentro desses estão "momentos de exceção", referindo-se às finais dos 100 metros em atletismo e da natação ou ainda à final de basquetebol na Arena Bercy, com valores a rondar entre 125 a 980 euros.

Já para as finais de andebol feminino e masculino os bilhetes estão à venda por um preço entre 90 até 320 euros.

A bilheteira para as cerimónias também começam durante esta segunda fase de vendas. Entre as duas opções para assistir ao desfile das delegações e ao espetáculo concebido por Thomas Jolly ao longo dos seis km do Sena, a 26 de julho, Paris'2024 propõe 100.000 lugares nos cais inferiores, a partir de 90 euros e até 2.700 euros para os melhores lugares.

O acesso aos cais superiores, para cerca de 400.000 espectadores esperados, será gratuito, mas será necessário registar-se antes num sistema de bilheteira grátis que ainda não está disponível.

Para a cerimónia de abertura, no Stade de France, a 11 de agosto, a oferta é mais reduzida, com preços que vão dos 45 aos 1600 euros.

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 arrancam a 26 de julho e estendem-se até 11 de agosto.