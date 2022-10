"Paris'2024? Governo contratualizou o maior aumento de sempre no financiamento"

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, lembrou o "esforço" feito pelo executivo no apoio aos atletas nacionais.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, garantiu esta segunda-feira que o empenho do governo na preparação do próximo ciclo olímpico foi espelhado no "maior aumento de sempre" no financiamento estatal.

O governante lembrou o "esforço" feito pelo executivo no apoio aos atletas nacionais, depois do Comité Olímpico de Portugal (COP) ter, esta segunda-feira, apontado que os aumentos no Orçamento de Estado para o desporto foram "nominais e que dificilmente se traduzem em crescimento atendendo ao valor previsto para a inflação".

"Na sexta-feira, o governo contratualizou com o Comité Olímpico e Paralímpico o maior aumento de sempre no financiamento para a missão de Paris'2024. Esse aumento das verbas do lado do IPDJ responde ao esforço e prioridade do governo na preparação olímpica e paralímpica", disse João Paulo Correia.

O Secretário de Estado do Desporto lembrou que esse "aumento histórico" no financiamento estatal significa um incremento real "nas bolsas para os atletas e treinadores", detalhando os números.

"Para o ciclo olímpico, passamos de 18,5 milhões para 22, e para no ciclo paralímpico de 6 para nove milhões", partilhou o governante, à margem de visita ao Paços de Ferreira, clube que milita na I Liga.

Esse encontro com os responsáveis do clube pacense, do distrito do Porto, inseriu-se num périplo que o governante está a realizar por vários clubes do principal escalão para "ouvir a principais reivindicações e partilhar o pensamento do governo em matérias que são de interesse para a indústria do futebol".

"Falamos abertamente sobre vários temas, porque as medidas tomam-se pelo diálogo. Levo boas opiniões, pois o Paços de Ferreira é um clube histórico, com uma gestão de sucesso, com preocupações que nos interessam ouvir", disse o Secretário de Estado.

Entre os assuntos falados na reunião, realizada após a visita às instalações do estádio Capital do Móvel, João Paulo Correia destacou "a revisão do regime jurídico das Sociedades Desportivas, o pacote de medidas para o combate à violência no Desporto ou questão dos seguros dos atletas profissionais".