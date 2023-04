Paris'2024: estafeta mista de marcha atlética substitui prova de 50 km

Serão 25 seleções em competição, cada uma composta por um atleta masculino e um feminino, que completarão a distância em quatro etapas de distância aproximadamente igual

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 vão estrear uma estafeta mista de marcha atlética, na distância da maratona, ao substituir as provas de 50 qulómetros para promover a paridade de provas no calendário do atletismo.

A decisão, anunciada pela World Athletics, organismo que rege o atletismo mundial, e pelo Comité Olímpico Internacional (COI), faz com que a distância mais longa da marcha desapareça das grandes competições, e se passe apostar num percurso de maratona (42,195 km), dividido por quatro atletas.

Serão 25 seleções em competição, cada uma composta por um atleta masculino e um feminino, que completarão a distância em quatro etapas de distância aproximadamente igual. Cada atleta completará duas etapas de pouco mais de 10 quilómetros cada, alternando masculino, feminino, masculino, feminino.

Segundo a World Athletics, "a distância da maratona foi selecionada por causa de sua popularidade existente no atletismo e a ligação com as tradições dos Jogos Olímpicos".

O evento será realizado no mesmo percurso que os eventos individuais de marcha atlética, de 20 quilómetros, junto à Torre Eiffel, no centro de Paris, e será concluído em cerca de três horas.

A exigência de cada atleta para completar duas voltas, com um pequeno intervalo, "irá adicionar um componente de resistência para a corrida".

As regras de qualificação para o novo evento vão ser publicadas em breve.

Jon Ridgerton, administrador da World Athletics, assumiu o entusiasmo com as mudanças agora anunciadas.

"Estamos empolgados em ter outra estafeta no programa olímpico para mostrar as habilidades de nossos atletas femininos e masculinos. Este formato foi concebido para ser inovador, dinâmico e imprevisível. Acreditamos que será facilmente compreendido pelos fãs, contará com uma competição emocionante e, o que é mais importante, garantirá a plena igualdade de género em todo o programa olímpico de atletismo, pela primeira vez", explicou.

A estafeta da marcha será disputada na quarta-feira 07 de agosto de 2024, às 07:30 locais (06:30 em Lisboa), seis dias depois das provas individuais de marcha atlética de 20 quilómetros, o que permitirá que os marchadores compitam nas duas provas.