Paris'2024: Eduardo Marques arranca forte em ILCA7 no evento teste em Marselha

Redação com Lusa

Fechou o primeiro dia do evento no quarto lugar.

O velejador português Eduardo Marques fechou o primeiro dia do evento teste para os Jogos Olímpicos Paris'2024 no quarto lugar da classe ILCA7, após duas regatas disputadas em Marselha, cidade que vai receber a vela no evento.

Já a dupla Beatriz Gago e Rodolfo Pires, na competição em 470 misto, seguem no 12.º lugar, enquanto a grega Vasileia Karachaliou, em representação em ILCA6, está no 15.º posto.

Mafalda Lima, em Kite, e a dupla Pedro Costa e João Bolina, em 49er, são os outros representantes lusos nesta prova.