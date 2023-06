Paredes vence Taça de Portugal masculina e Benfica a feminina de polo aquático

Uma final bem mais desnivelada deu a quinta Taça de Portugal às águias no feminino

O Paredes venceu a Taça de Portugal masculina de polo aquático, ao bater o Fluvial Portuense na final, horas depois de o Benfica se superiorizar ao Cascais no jogo decisivo da edição feminina.

A vitória do Paredes, que junta esta Taça às conquistadas do SS CM, da mesma cidade, em 2015, 2016 e 2017, foi conquistada no limite, por 9-8, ante um dos históricos da modalidade, que começou com dois parciais negativos (4-1 e 2-0) e não conseguiu remontar a tempo (1-3 e 2-4).

Para os campeões estiveram em destaque Guilherme Gomes, com cinco golos, e Ricardo Teixeira, com outros três tentos decisivos nas Piscinas Municipais da Guarda.

Horas antes, uma final bem mais desnivelada deu a quinta Taça de Portugal às águias no feminino, ao bater o Cascais por claros 28-9.

O triunfo que se junta aos de 2015, 2018, 2019 e 2021, bem como ao título de campeãs nacionais conquistado já este ano, foi alicerçado em parciais de domínio claro: 6-1, 7-5, 9-2 e 6-1.

Madalena Lousa acabou a partida com oito golos marcados e Kaysie Stuba com seis, ambas pelas encarnadas.