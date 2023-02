Para Tom Brady, agora é de vez: "Só temos direito a uma retirada super emocional"

Um dos maiores nomes da história do futebol americano anunciou a retirada... pela segunda vez.

Agora parece ser de vez: Tom Brady, um dos grandes nomes da história do futebol americano, anunciou o ponto final na carreira, aos 45 anos. O anúncio foi feito esta quinta-feira, através das redes sociais.

Em março do ano passado, Brady voltou atrás e anunciou o regresso quando já tinha dado conta do ponto final no percurso como jogador profissional. Uma situação que não se deve verificar desta vez. "Vou retirar-me de vez", disse. "O processo foi muito mediático, da última vez, por isso, quando acordei, esta manhã, assumi que iria, apenas, começar a gravar e comunicar-vos, primeiro. Não será extenso. Só temos direito a uma retirada super emocional, e usei a minha, no ano passado", atirou.

"Muito obrigado a cada um de vós por me apoiarem, à minha família, aos meus amigos, aos meus companheiros de equipa, aos meus adversários. Podia continuar eternamente. Obrigado por me deixarem viver o meu sonho. Não mudaria nada. Amo-vos", disse ainda.

Tom Brady venceu o Super Bowl por sete vezes, a última das quais em 2021 pelos Tampa Bay Buccaneers. Isto depois de 19 anos nos New England Patriots e seis anéis de campeão.