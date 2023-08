País de Gales e Ilhas Fiji derrotados na preparação para o Mundial de râguebi

Redação com Lusa

País de Gales e Ilhas Fiji, adversários de Portugal no Mundial de râguebi, perderam este sábado frente a África do Sul e França, respetivamente, em encontros de preparação para o França'2023, enquanto a Geórgia derrotou os Estados Unidos.

Os galeses caíram com estrondo em casa, frente aos campeões do mundo, por 52-16, após exibições moralizadoras nas últimas duas semanas, frente a Inglaterra, que se saldaram numa vitória (20-9) em Cardiff e numa derrota (19-17) em Londres.

Mas este sábado, em Cardiff, a equipa orientada por Warren Gatland esteve sempre atrás no marcador e não conseguiu mais do que três penalidades, por Sam Costelow, na primeira parte, e um ensaio de "honra" assinado por Sam Parry, na ponta final do encontro, contra oito toques de meta dos "springboks".

Mais tarde, em Paris, as Ilhas Fiji também estiveram sempre a correr atrás do prejuízo e perderam por 34-17, mas graças a ensaios de Tevita Ikanivere, na primeira parte, e Semi Radradra, na segunda, conseguiram manter-se dentro do resultado até ao terceiro e último toque de meta da França, aos 59 minutos.

Enquanto isso, em Tbilissi, a Geórgia venceu os Estados Unidos por 22-7, uma semana após Portugal ter batido o mesmo adversário, no Algarve, por 46-20.

Os "lelos" apresentaram uma equipa que incluía 10 elementos que foram titulares frente aos "lobos", em março, quando venceram a final do Rugby Europe Championship, em Badajoz, por 38-11.

O ciclo de jogos de preparação dos adversários de Portugal no França 2023 termina no próximo fim de semana, no qual a seleção portuguesa defronta a Austrália A, equipa secundária dos "wallabies", a 26 de agosto, em Paris.

No mesmo dia, as Ilhas Fiji visitam a Inglaterra e a Geórgia desloca-se à Escócia, enquanto, no dia seguinte, a Austrália defronta a França em Paris.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.