Padelista portuguesa sobre título: "Reconhecimento do meu trabalho"

A padelista portuguesa Sofia Araújo considerou esta quarta-feira que o título conquistado no Open de Alicante, torneio de categoria 500 do World Padel Tour (WPT), o maior da sua carreira, foi o resultado de muitos anos de trabalho.

"Estou muito feliz pela conquista deste torneio. Acho que foi um reconhecimento do meu trabalho ao longo dos últimos anos. Estou muito motivada, porque acho que com a Martita [Ortega] temos muito para dar ainda. Julgo que é uma dupla nova, mas com muito futuro pela frente e é isso que me dá motivação para trabalhar todos os dias, para repetir estes resultados e para levar o padel português ao mais alto nível", avançou a lisboeta, em declarações à Lusa.

Depois da separação da argentina Delfina Brea, Sofia Araújo aliou-se em abril à espanhola Marta Ortega, número cinco no ranking mundial, com quem se estreou a vencer um Open 500 do World Padel Tour, em Alicante, numa final ganha à argentina María Virginia Riera (7.ª WPT) e à espanhola Tamara Icardo (17.ª WPT), por 7-6 (7-4) e 7-6 (8-6).

"O jogo foi muito equilibrado. Estávamos a ganhar 5-2 no primeiro set, depois infelizmente sofri uma lesão e tive alguns jogos sem me conseguir mexer tão bem. Foi, de facto, muito equilibrado tal como diz o resultado, 7-6 e 7-6, em três horas, com pontos muito compridos, num campo muito lento, que não nos favorecia", lembra a melhor jogadora portuguesa da atualidade.

Além de defender que o triunfo em dois tie-breaks "não foi sorte", nem resultado de "uma poção mágica", mas da "confiança e motivação extra conquistada ao longo de um torneio com jogos sempre complicados", Sofia Araújo, número 15 na hierarquia mundial, confessa estar a viver uma "sensação incrível".

"Tivemos jogos muito difíceis durante todo o torneio, portanto a final era só mais um jogo que seria uma guerra e, depois de quase três horas, conseguir ganhar é sem dúvida uma sensação muito gratificante e o resultado de um trabalho de muitos anos. Estou muito contente", sublinha.

Sofia Araújo, de 28 anos, decidiu investir no circuito internacional a tempo inteiro, em 2019, tendo-se mudado para Madrid, onde tem a sua base de treino. Desde então, já disputou três finais do WPT, conquistou o Challenger de Albacete, ao lado da compatriota Ana Catarina Nogueira, em outubro de 2021, e no último domingo ergueu o troféu do Open de Alicante.

O próximo desafio da recente dupla Araújo/Ortega será no Open de Vigo, onde tem estreia prevista para quinta-feira frente às vencedoras do encontro da primeira ronda, disputado entre Sandra Fructuoso/Arantxa Pérez e María Del Carmen Sánchez/Nuria Rodríguez Camacho.